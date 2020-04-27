錢櫃KTV林森店昨（26日）上午發生嚴重火警，帶走5條寶貴性命、多人輕重傷，震驚全台。當時有15人一起躲在707包廂30分鐘，被消防員帶著離開的過程，雖然只有短短10分鐘，但讓他還是覺得「真的生不如死」！

林森北路錢櫃26日上午發生火警，濃煙直竄天際。（圖／鄭清元攝）

一名生還者在Dcard發文表示，昨日和另外8名朋友約在錢櫃林森店，預計從上午9時一路唱歌到下午5時；10時許發現失火，一群人馬上衝往口衝尋找消防警鈴，「但一按下去完全沒有作用！」接著煙霧越來越大，於是加上其他顧客共15人選擇一同回到707包廂。

原PO說：「我們就地蹲好，把口罩以及多餘的衣服沾濕，互相遮住口鼻，保持我們意識清醒。」他表示，雖然大家當時都已情緒崩潰，還是試著跟外界聯絡，「一直撥打110，或者告知親友我們的任何行蹤。」除此之外也彼此安慰，但包廂的煙卻越進越多，於是大家蹲慢慢爬向逃生出口，「殊不知我們爬到一半，因為大家受不了嗆傷而反回707包廂。」

錢櫃內部起火照片曝光。（圖／翻攝畫面）

也因為開門逃生的舉動，讓煙整個灌進包廂，15人只能用衣物或者毛巾堵住門縫，「但完全沒有用」。他們蹲低、狂拍牆壁、不停呼救。「我們從第一時間電話求救，等了30分鐘，終於看到了消防員進來救我們了，15個人從絕望到希望。」被帶出包廂後，走廊已充滿濃濃黑煙，「經過走廊的過程真的是生不如死！你有任何的口罩衣物、遮住口鼻都沒有用。雖然只有短短的10分鐘，但是真的生不如死！」

（圖／鄭清元攝）

原PO表示，警鈴、廣播、灑水器完全沒有啟動，但在消防員以螢光線帶領下，終於看到逃生梯，立馬用最快速度往下衝，「終於衝出了火場！感謝消防員、警察、醫護人員‍的協助，我們707包廂的所有人能得救，真的是感謝你們！」

原PO還原現場，大嘆「生不如死」。（圖／Dcard）

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(中時電子報)