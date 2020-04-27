10部多功能空拍機加入消防局行列，強化基隆救災救護能量。（許家寧翻攝）

32名擁有專業空拍操作證警義消，27日空拍機隊正式成軍。（許家寧翻攝）

透過空拍機協同搜救，救生艇趕到將溺水者救起。（許家寧翻攝）

基隆市消防局強化空中搜救戰力，4年前成立空拍小組，近年馳援宜蘭普悠瑪翻覆、F－16戰機自撞五分山以及黑鷹直升機迫降事故屢屢建功，27日消空拍機隊正式成軍，10部多功能空拍機及32名民航局認證飛手，組成強大的特搜空軍。

消防局27日在海洋廣場舉行「空拍機隊成軍」典禮，基隆市長林右昌授予空拍機隊「隊徽」儀式，並頒狀感謝台北市台灣省城隍及基隆天顯宮分別捐贈2艘90匹馬力硬底動力橡皮艇、以及1部救護車，讓搜救結合智慧科技，邁向新的里程碑。

9架無人機依序升空排列成V字隊形，隨後展開全國首創協同「空中、海面及陸上」聯合水域救生演練，4架無人機飛往港內上空，先透過廣播安撫溺水者情緒，以熱成像鏡頭監測體溫，協助警消判斷，然後投擲救生圈，後續由橡皮艇將人救起送醫。

林右昌表示，基隆消防局為國內各縣市中，第一個運用空拍機，結合即時視訊傳輸系統，執行消防與救援任務，近年馳援黑鷹直升機失事、F16戰機五分山失事、宜蘭普悠瑪翻覆等搜救任務，充分運用這項技術偵蒐，扮演不可或缺的要角。

消防空拍機隊由10部配備各式功能空拍機、32名包括經過國家空拍機操作認證的警義消、救難協會夥伴組隊，未來24小時執行遠距搜救與簡易救生物資投擲任務，同時透過傳輸災害現場畫面，減少警義消涉險，幫助應變中心下達正確指令。

(中時 )