因全球原油儲油量迅速增加，美國庫存接近歷史新高，使得國際油價27日（周一）下挫，市場人士擔憂儘管產油國減產，但仍追不上需求急崩的速度。

截至4月17日該周，美國原油庫存勁升至5.186億桶，接近2017年締造的5.35億桶歷史紀錄，不過海上油輪儲油已達1.6億桶的新高。

美國西德州中級原油期價跌幅較深，重挫1.22美元或7.2％至每桶15.72美元，布蘭特原油期價則下滑0.33美元或1.5％至每桶21.11美元。

(工商 )