市場憂減產追不上需求急崩 油價下跌 13:052020/04/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球原油儲油量迅速增加，美國庫存接近歷史新高，使得國際油價27日（周一）下挫，市場人士擔憂儘管產油國減產，但仍追不上需求急崩的速度。 截至4月17日該周，美國原油庫存勁升至5.186億桶，接近2017年締造的5.35億桶歷史紀錄，不過海上油輪儲油已達1.6億桶的新高。 美國西德州中級原油期價跌幅較深，重挫1.22美元或7.2％至每桶15.72美元，布蘭特原油期價則下滑0.33美元或1.5％至每桶21.11美元。 (工商 ) #億桶 #減產 #急崩 #美國 #追不上 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國REITs利多 相對誘人 04:102020/04/23 投資理財 中美冷戰定局 美霸主地位飄搖 04:092020/04/24 焦點新聞 美過去五周 逾2,600萬人失業 04:092020/04/24 全球財經 國外指數期貨贏家專欄－能源股領漲 美股回神 04:092020/04/24 證券．權證 互嗆激化 確認陸美冷戰局面 04:102020/04/24 兩岸要聞 美元指數強 避險意識仍高 10:002020/04/25 財經 陸玻璃容器 美初裁傾銷成立 04:092020/04/25 全球財經 美今年度聯邦赤字 恐飆新高 04:092020/04/26 全球財經 迪士尼閉園衝擊人心 04:092020/04/26 專題周報 美車廠五月復工 工會：太倉促 04:102020/04/27 全球財經 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 華為系統何時超越蘋果、安卓？任正非曝驚人答案 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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