達梭系統（Dassault Systemes）與亞洲最大規模綜合設施管理企業之一的埃頓集團（Aden Group）宣佈，雙方將合作開發統包式（turnkey）即用型（ready-to-use）傳染病醫院解決方案Akila Care，該解決方案可在受到COVID-19疫情嚴重影響並急需高品質醫療設施的國家快速部署，並能輕鬆維護。

兩家公司運用達梭系統3DEXPERIENCE平台與埃頓集團Akila Care智慧互聯醫院概念，合作開發全新醫院工程、建設與營運流程。該解決方案採用虛擬協作環境來設計、模擬和開發醫院，在100天內即能興建完成並開始營運，且可維持多年，並能在整個生命週期內持續改善營運與維護。

此外，合作內容亦涵蓋兩家公司計畫組成一個由醫療設備、工程與建築等專業公司組成的聯盟，為有迫切需求的國家提供解決方案。 埃頓集團共同創辦人Francois Amman與Joachim Poylo表示，在全球對抗COVID-19疫情的過程中，決斷力與快速行動力至關重要。可快速建造的模組化架構與數位平台相整合，有助於加速建設最先進的醫療設施，並確保該設施在短時間內全面投入營運。我們希望透過3DEXPERIENCE平台開發全新解決方案，幫助我們能夠減少工程變更、保持快速開發進度、並有效率地履行完工承諾，確保長期的醫院維護與安全，進而從容面對疫情的發展。

開發完成後，醫院解決方案將提供虛擬協作環境，員工和供應商均可使用醫院的數位雙生來改善空間規劃、模組設計、負壓隔離室以及其他功能，同時對製造過程和設備進行模擬，並針對建造工作展開培訓。在醫院興建完成之後，該解決方案將繼續用於數位資產管理，透過整合醫院設施與頂尖醫療設備，監控數位化衛生流程和醫院地面機器人。

達梭系統董事會副主席暨執行長Bernard Charles表示，埃頓集團Akila Care創新概念極為有效，此結果導向型設施管理流程，需要採用先進的製造方法來開發建造模組化、智慧互聯的設施。以營運需求為主的模組化設施，必須透過全面整合以及端對端的數位雙生體驗成果才能實現。3DEXPERIENCE平台便是這類顛覆性變革的推動力，因此我們雙方合作關係將是未來提供關鍵基礎設施的完美管道。我們已經瞭解如何透過3DEXPERIENCE平台，模擬病毒的污染與擴散來滿足緊急醫療需求。如今，我們將積極展開合作，將我們的知識與專業技能應用於醫院生命週期的各個面向。

(工商 )