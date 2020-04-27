民進籍立委高嘉瑜今日在財委會上再質詢華南永昌證券的權證交易鉅額虧損相關人事懲處，高嘉瑜並當場出示華南永昌證券內部員工的檢舉信，質疑華南永昌是「家天下」色彩，表面上公民共治，但民股卻「有權無責」，要求二週內交出相關的高層人事懲處結果，包括副董事長許元禎與現任董事長鄭永春的去留都被高度關，其中，民股副董事長許元禎的副董是否保得住，現在變數越來越大。

羅明才也質詢華南是公民共治，但民股「出了事不用負責的」，要求財部檢討：「經營權全部交給公股，加強公司治理！」員工才能有向心力、才會對公司未來有寄望。

高嘉瑜直接當場出示員工檢舉信，裡面對於許元禎要求每位營業員買380萬基金、要求有出席會議但不列入會議紀錄、安排自己人出任要職、永昌證券的app對外招標，與其許元禎友好的百商數位科技公司得標等等指證歷歷，說華南永昌證券「許元禎才是真正作主的！」

對於高嘉瑜質疑：「華南永昌證券總經理已下台，後續相關人事交由華南金自己決定？這是球員兼裁判？」對此財長蘇建榮當場澄清，這是指華南永昌證券的「經理人」懲處由華南金負責，並非指公股代表。

對此也被點名上台備詢的華南金董事長張雲鵬也指出，華南永昌證券董事長及副董事長的責任歸屬，接下來也會檢討，會在一個月之內交出結果，他和蘇建榮均表示，接下來也會對於華南永昌「董事會的權責執行」，即與此次證券鉅額虧損風暴的關聯性，會進一步了解、處理。

包括華南永昌證券的董事長、副董事長的任命或調整，也都是由華南金控董事會進行，因此張雲鵬答詢時表示，他會對於華南永昌證券董事長、副董事長的部分進行了解及必要處理、沒有問題。

(工商 )