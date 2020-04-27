在政府給胡蘿蔔及口頭警告下，公股銀行與民營銀行全數「動起來」。金管會主委顧立雄27日表示，銀行已核貸的紓困貸款金額到24日已突破3千億元，達3,126億元，核准比率已有68.39％。

銀行業者反應央行融通利率過高，及備抵呆帳提存率高的問題，央行2千億元資金融通專案，已將銀行融通利率由0.25％降到0.1％，但在備呆提存率上，顧立雄堅持一定要提0.5％，主要是現行一般貸款提存率是1％，央行2千億元的專案貸款提存率已降到0.5％，他強調「現在這種環境，還是要做好未雨綢繆的準備」，所以不能讓銀行有錯覺，且開放了這部分，就會有人再來要求降其他放款提存率。

顧立雄強調，除了降備呆提存率外，金管會亦已準備1.8億元，讓績優銀行可抵減今年下半年及明年上半年的存呆保費，金管會將分金額組（再分絕對金額、相對金額）、件數組、效率組（再分紓困、振興）等，各組取前三名，最後算出可抵繳的保費。

金管會統計，到4月24日為止，公股銀行接受1萬8,518戶、金額共3,150億元的紓困貸款申請案，已核准2,227億元，金額核准率70.7％；民營銀行則接受1萬8,395萬戶、金額共1,421億元的申請案，已核准899億元，核准率63.27％，公股銀行及民營銀行核准率已在拉近中。公民營合計已核准2萬7,005戶，金額共3,126億元。

顧立雄強調，已找民營銀行談，強調銀行此時不應該是以一種「收爛攤子」的概念，去處理紓困貸款，因為現在是國家出面給予信用保證，讓中小企業挺住了，銀行也能挺住其金融資產品質，未來這些企業也還是銀行的客戶。

顧立雄指出，依據大數法則，這類紓困貸款違約率約5％，會比目前逾放比0.2％高很多，但因為每筆貸款金額都不大，且8~9成有政府提供信用擔保，其實風險仍是銀行可以承擔。

(工商 )