台北市林森北路錢櫃昨26日大火，釀5人喪命，但業者第一時間稱是因為電梯施工，才將防火5機關給關閉。但國民黨台北市議員徐巧芯看完消防局彙整報告後，打臉業者說法，她表示這些防火機關的開關按鈕都是分開的，極有可能是一直都是關閉狀態。

徐巧芯今(27日)在臉書發文點出北市府應該要釐清的幾個問題，據消防局早上記者會資料顯示：

第一、「B2室內消防栓設備消防泵浦」控制盤操作開關為停。第二、6樓並未使用室內消防栓。第三、室內消防栓設備」水帶連接出水口而未能使用。第四、自動灑水設備主閘閥」為關閉。第五、「4樓梯間末端查驗閥」末端查驗壓力管為0。第六、「火警受信總機」地區音響關閉、「未連動緊急廣播設備」。第七、「排煙受信總機」未定位。第八、「室內排煙設備」火災發生時，各層排煙閘門均未開啟。

徐巧芯強調，不只一項防災相關系統遭到關閉。這些都是不同的按鈕 ，並不是一鍵全關。因此就算當天沒有因施工而關閉設備，也不保證疏散的狀況就沒有問題。

她認為「北市府更不應該一開始就聽信業者的說詞，讓大家誤以為是因為施工而關閉設備」，讓市府辦案可能搞錯方向，「若一直以來都有關閉相關設備的陋習呢？應該往這個方向查緝才對！」。

徐巧芯舉例，「KTV雖然禁菸，但是大家都知道，一堆人在裡面抽煙。如果真的有煙霧偵測器，平時就會響個不停，換句話說既然平常都沒響，是否代表一直以來都沒開（只有公安檢查時才打開）？」

她也同步點出盲點指出，「廣播系統跟施工有什麼關聯？既然廣播系統也被關閉了，可以證明這些防災相關設備並不是因為施工才關閉的」。「為什麼這樣的防災逃生準備，可以通過北市府的消防安檢？其他的類似密閉場所是否也有同樣的問題？」

徐巧芯還說，如果此時才緊張兮兮的檢查，是否代表「平常對都沒放在心上？」。「未來相關稽查是否要調整，才能因應業者的不用心？假使公安檢查有私下通知業者，淪為形式化的「打招呼」、毫無意義的「課堂點名」，那對民眾來說還有何保障可言？

她呼籲，除業者責任得追究以外，北市府也應該重新思考「公安檢查」以及相關法規是否已到了需要更新的時機。

(中時電子報)