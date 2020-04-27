嘉義市全面清查封閉場所消防設施。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市全面清查封閉場所消防設施。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市全面清查封閉場所消防設施。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

台北市林森北路錢櫃KTV26日發生5死重大傷亡火災，初步調查惡火疑似因消防設備不當關閉與逃生動線等因素，釀成人命損失，昨嘉義市消防局馬上前往全市列管70處視聽歌唱場所進行消防設備安檢，接下來一周，會再進一步確認各項消防、警報及滅火等設備，運轉功能是否符合規定。

昨嘉義市長黃敏惠第一時間掌握，聽取消防局長蘇耀星報告訊息，除對火災事件造成重大傷亡感到傷痛遺憾，立即指示市府各局處對該類場所，尤其是封閉式建築加強聯合公安稽查，而消防局也針對列管70處類似場所進行清查。

嘉市消防局表示，錢櫃死傷會如此慘重，主要是5樓裝修施工安全用火、用電管理缺乏注意，又是封閉式建築，濃煙無法排出極易造成傷亡，加上KTV場所均為包廂式設計，內部音響大，有緊急狀況也難以察覺，尤其據台北市消防局所述，該場所關鍵警報及滅火設備均被關閉。

為避免類似情況再發生，黃敏惠指示各局處採取行動，包括針對視聽場所全面執行各項稽查，並從嚴審核各項設備符合要求，若不符規定立即開立限期改善通知單，要求業者限時改善，另針對所有密閉式娛樂公共場所進行消防安全抽查，相關工作預計1個月內完成。

另就本次造成重大傷亡可能原因，像是「施工中安全管理未注意」及「擅自關閉各項消防設備」，後續則由都發處、工務處及消防局針對業者進行電梯施工、室內裝修時，需嚴格審核申請文件及計畫，並增加施工現場抽查頻率，確保該場所在施工中能符合相關法規，同時宣導業者應隨時注意用火用電安全，落實防火管理工作，避免火災發生。

日後除持續針對各類公共場所進行消防搶救演練，也要求業者一併配合實施場所的自衛消防編組模擬演練，於若發現缺失，立即要求業者改善並進行指導。

(中時 )