在本周多家主要央行召開決策會議前，投資人看好各國將推出更多紓困振興計畫，周一南韓KOSPI指數盤中勁揚1.60%，為1,91 9.17點，追隨其他亞洲股市的升勢。

稍早前日本央行宣布進一步擴大寬鬆，將取消購買公債上限，並增加購買風險資產，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊。

美國聯準會與歐洲央行也將在本周晚些時候召開貨幣政策會議，市場普遍預期歐洲央行將採取更多支持行動。

韓元盤中漲0.34%，報1,231.3兌一美元。

(時報資訊)