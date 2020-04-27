《韓股》看好各國接力救經濟 韓股漲1.60％ 13:072020/04/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在本周多家主要央行召開決策會議前，投資人看好各國將推出更多紓困振興計畫，周一南韓KOSPI指數盤中勁揚1.60%，為1,91 9.17點，追隨其他亞洲股市的升勢。 稍早前日本央行宣布進一步擴大寬鬆，將取消購買公債上限，並增加購買風險資產，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊。 美國聯準會與歐洲央行也將在本周晚些時候召開貨幣政策會議，市場普遍預期歐洲央行將採取更多支持行動。 韓元盤中漲0.34%，報1,231.3兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #各國 #召開 #盤中 #購買 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》油價反彈＋美擴大紓困 韓股漲0.69％ 11:592020/04/23 財經 直播》艦隊染疫引風暴 「國防部陳時中」記者會說明最新調查進度 12:052020/04/23 政治 《韓股》油價反彈＋美擴大激勵 韓股收漲0.98％ 15:572020/04/23 財經 大陸將向美購買逾3千萬噸農產品 17:152020/04/23 財經 各國封城 多地民眾睡好睡滿 04:092020/04/24 財經要聞 《韓股》歐美經濟數據低迷 韓股跌0.69％ 12:162020/04/24 財經 《韓股》韓股收跌1.34％ 逾1周來最大跌幅 16:142020/04/24 財經 大陸連3天買美國大豆 本周簽訂60.6萬噸購買合同 14:192020/04/25 財經 智慧學習產業整合輸出計畫 臺灣號召各國線上學防疫 04:102020/04/27 投資理財 《國際金融》日銀擴大寬鬆 取消購買公債上限、增加購買風險資產 12:162020/04/27 財經 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 華為系統何時超越蘋果、安卓？任正非曝驚人答案 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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