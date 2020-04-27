新冠疫情波及全球兩百多個國家和地區，截至4月23日為止，累計確診人數已超過270萬人，其中32個國家確診破萬，從統計資料來看，美國成為目前累計確認感染人數最多的國家。富邦證券表示，目前各國應對危機手段紛紛出籠，受到美國聯準會大幅降息及各國央行擴大寬鬆下，市場資金充沛，加上美國經濟受疫情影響而大幅衰退的疑慮，投資人避險情緒持續上升，黃金也重回投資者的目光。國際金價今年以來上漲了15%。

富邦證券表示，觀察標普500指數於科技泡沫、金融海嘯時期的走勢，美股邁入熊市有大致可分成三個階段：

1.第一階段：市場觸發恐慌性拋售，投資人急於套現，踩踏效應促使金融資產價格急跌。待市場情緒緩和後，邁入第二階段反彈。

2.第二階段：空手的投資人，認為企業以及經濟環境的尚未達到如此悲觀的地步，於是想撿便宜的投資者紛紛入場，股價出現反彈。

3.第三階段：在經過數日甚至數週的反彈後，總體經濟前景趨於惡化，企業營收下降、財務發生困難，市場瀰漫悲觀氣氛。各種真假難辨的利空消息又接踵而至，挫傷投資者信心、股價再度大幅度下跌，最終陷入漫長的信心修復期。

回顧2008年，因美國政府與聯準會太晚出手救市，次貸風暴演變成為金融海嘯，最終靠聯準會採用量化寬鬆政策才令經濟回穩。富邦證券表示，本次政策反應快，聯準會無限量、無底線QE以及美國國會財政刺激的影響，美股出現反彈。但要想真正解除危機風險，還需要控制住疫情，方能使本次股市不落入熊市。

(時報資訊)