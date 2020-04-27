侯友宜趕赴板橋殯儀館慰問罹難者家屬。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

台北市林森北路錢櫃昨發生大火，釀5死2命危悲劇；新北市社會局表示，其中3名罹難者為新北市民，新北市長侯友宜今上午11時許，前往板橋殯儀館慰問罹難者家屬，除先致贈3名罹難者各1萬元慰問金外，也允諾全力協助家屬善後及求償法律協助，「希望悲劇不再發生」。

新北市社會局指出，昨日台北市林森北路錢櫃KTV發生公安意外，新北市共3名罹難者，分別為44歲三重區林子晨、中和區25歲曾冠騰、泰山區36歲周雨喬，皆送往板橋殯儀館處理後事；另有37位輕重傷，其中3人重傷、目前仍在加護病房救治。

侯友宜今上午與消防局長黃德清、民政局長柯慶忠、社會局長張錦麗等人，前往板橋殯儀館慰問家屬，錢櫃KTV員工林子晨的太太在妹妹等人的陪同下，情緒潰堤，不斷悲傷啜泣，侯友宜鼓勵她，「孩子已經沒有了爸爸，不能再沒有媽媽，你一定要堅強起來！」

林子晨家屬向侯友宜表示，希望市長能協助查明火災真相，侯友宜說，這部分尊重台北市的火調以及檢察官的調查，不過市府一定會全力協助，包含善後及向業者、不管是KTV還是施工單位求償。

另名罹難者周雨喬因慶生而不幸罹難，侯友宜也慰問家屬，並交代泰山區長謝文祥後續協助料理後事，也請殯葬處全力協助。

侯友宜表示，事情已經發生，現階段最重要的是對善後的家屬給予撫慰、協助，並且讓司法調查釐清責任歸屬，希望悲劇不再發生。

新北市社會局長張錦麗表示，3名罹難者均先致贈1萬元慰問金，37名傷者扣除11位自行返家休息者，餘26位將由各社福中心社工一一慰問並致贈5千元慰問金。至於罹難者，將依全國一致的災害救助核發要點，協調事發地點台北市政府社會局核發。

(中時 )