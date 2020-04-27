對於有人建議全面普篩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「散彈打鳥」對整體防疫工作不見得有幫助。圖為檢疫官日前在機場為返台包機國人量測體溫。(圖/指揮中心提供)

新冠肺炎疫情延燒，由於無症狀病例增加，有人建議全面普篩，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「散彈打鳥」對整體防疫工作不見得有幫助，台大腎臟科醫師王介立也在臉書發文指出「一直嚷嚷著要普篩的人一定是沒驗過孕！」被眾人讚翻：「太中肯」。

王介立在臉書轉貼朋友的比喻，列出普篩與驗孕的6大共通點：

1. 太早驗驗不出來（剛嘿休完第二天就驗是驗屁）

2. 買太陽春試紙也驗不出來（偽陰性）

3. 沒接觸史（沒嘿休）幹嘛驗

4. 都已經有害喜（肺炎），就直接掃超音波（RT-PCR) 還普篩什麼

5. 小孩都生了（已經痊癒有抗體），這時候驗孕（普篩）是陰性但不能代表沒懷孕過啊（所以張上淳教授才說驗抗體）

6. 驗孕一次陰性，不代表永遠不會懷孕啊

王介立並補充一句PTT上看到的第7點「去對1萬名男性做驗孕普篩，應該可以抓到1名陽性」，他大讚朋友的比喻簡直是「神比喻」，其他網友看完後也紛紛留言回應「這個太中肯！」、「這樣好懂多了」、「用簡單的話說明複雜的名詞，果然科學」。

(中時電子報)