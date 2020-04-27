從個資外洩到林森店引發祝融，錢櫃近年風波不斷。錢櫃前董事長劉英12年前在經營權之戰敗下陣後，自立門戶開了星聚點，徒留空殼的錢櫃，如今在現任董事長練台生的經營下，「KTV優等生」形象卻瀕臨瓦解。

做錄影帶租賃起家的劉英，1989年在林森北路開了第一間錢櫃，導入企業化的經營，帶起KTV流行風潮。劉英搶進大陸後，1995年首家錢櫃在上海靜安寺開業，一砲而紅，2000年錢櫃進軍北京，北京青年趨之若鶩，那是錢櫃兩岸最風光的時代。

練台生2008年後接手錢櫃，採保守經營思維，減薪裁員、大幅關店，更不願投錢更新設備和系統，2014年起錢櫃在大陸門市陸續收掉，終至全面退出。另練在台灣也不願投資，在錢櫃、好樂迪合併案下，彼此員工充滿疙瘩，只能夠吃老本，無力回擊對手。

當劉英自創的星聚點，已在雙北開出4家門市，不只跨足餐飲副牌經營，還導入QR CODE點餐、包套消費及復古包等服務時，錢櫃只能眼巴巴看著年輕客源被整碗捧走，毫無反擊能力。

去年錢櫃爆出個資外洩，業界第一個反應「當年KTV優等生怎麼會變成這樣？」如今林森店釀成火災悲劇，不只重創形象，這家指標大店營收熄火，不禁令業者感嘆錢櫃已每況愈下。

隨著娛樂產業多元化，KTV要重拾當年榮光確實不易，但坐吃山空、持續cost down，恐非長久之計，除了與硬推合併的財務思考，為求降低成本而合併，仍得回歸本業，否則錢櫃這塊金字招牌，恐難有擦亮那天。

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(中時電子報)