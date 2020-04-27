台北市林森錢櫃昨日發生嚴重火警，造成5死、50多人送醫，消防局指該事件起因為人禍，外界紛紛要求錢櫃董事長練台生應該出面負責、致歉。網紅鬼才阿水今(27)日指出，練台生同時擁有的年代電視台，第一時間完全沒有火災相關消息，竟然選擇視而不見；有網友怒罵，「錢櫃老闆不用下跪道歉？」

鬼才阿水稍早在臉書表示，錢櫃董事長練台生同時也擁有年代電視台，第一時間年代新聞更是完全沒有火災的相關消息，當全台灣都在為這場重大災難祈福時，竟然有新聞媒體選擇視而不見，完全不做相關報導。

另一名資深網紅朱學恒昨晚也臉書貼出「年代新聞」網址連結，並諷刺「在這個平行世界裡面，錢櫃沒有失火，也沒有死人，我真希望真實世界也是這樣」。該則貼文引發不少網友留言說，「看張雅琴怎麼說這件事情」、「我笑雅琴姐禮拜一不敢爆氣」，以及「錢櫃老闆不用下跪道歉？」等。

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(中時電子報)