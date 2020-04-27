江疏影在《清平樂》飾演的曹皇后性情沉穩，處事不驚，堅守本性又惹人心疼。血型A型的江疏影相當理性，認為紅或不紅無法控制，就像某部戲中了，她自己也是後知後覺。自認個性很阿Q，若聽到有人說她不好，她會想方設法讓自己更優秀，她也喜歡有目標的感覺，「會讓我生活有衝勁。」

江疏影（左）與王凱在《清平樂》相敬如賓。（圖／WeTV）

這幾年雖然常掛女一，戲份卻都在男對手身上，江疏影則理性解讀，認為是和好的導演、演員去學習，得到自己想要的經驗值，「其他的部分，我從來沒奢求過！」更不會因戲點不在自己身上，而不努力去演，「我也是很拚很努力的去做，所以才會一部接一部，口碑都是慢慢傳出來的！」

面對《清平樂》劇中王凱飾演的宋仁宗半年只到江疏影的寢宮一次，夫妻倆的互動模式大多以「冷戰」收場。其他後宮嬪妃都為皇上生兒育女了，皇后肚皮卻沒動靜，讓網友特別著急。WeTV古裝大戲《清平樂》每天晚上十點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

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(中時電子報)