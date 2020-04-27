前總統馬英九今天再度批判政府歧視滯湖北臺胞，以致類包機成了「累」包機。他強調，目前歧視、霸凌的情節還在上演，還是進行式，為了同胞愛，籲請政府解除武漢最後200多位臺胞的黑名單註記，還他們自由搭機回國的權利。

馬英九在臉書表示，歷經近3個月，滯留湖北的臺胞總算大部分回到臺灣。這段期間，他一再呼籲政府協助他們儘速回國，但遺憾的是，在政治考量下，政府採取明顯的雙重標準，使得他們的返鄉之路漫長而辛苦。尤其是經上海搭乘「類包機」最為折磨，武漢距上海1100公里，大約是臺灣環島一週的距離，搭車要11個小時，類包機成了「累」包機。

他說，幾天前，多名滯留湖北臺胞自救會的成員，在回臺完成隔離檢疫後來看他，對於他持續聲援他們表達謝意。他對他們說愧不敢當，他已經卸任公職，力量有限，無法讓他們得到政府應該提供的協助。他所做的，只是為了同胞最基本的人權與人道，講該講的話。

這些好不容易回家的鄉親跟他說，他們非常認同政府採取嚴格的防疫措施，並且完全配合；但難以理解的是，政府對於從歐美等高風險地區回來的臺胞或外僑，卻沒有採取同樣標準的防疫措施。更讓他們難過的是，因為政府的差別待遇，許多民眾也跟著歧視他們，甚至把他們視為「病毒」。

馬英九說，從湖北搭乘包機與「累包機」回臺的1435名臺胞中，只有 1人的採檢結果確診為陽性，僅佔臺灣340多名境外移入病例中的1例。事實證明，滯留湖北臺胞的傳染風險，遠比歐美回來的臺胞為低。有一位市長說「紐約比武漢更危險」，一點不錯。但政府卻把他們註記納入黑名單中，目前仍滯留於湖北的200多名臺胞，還是無法自行搭機回臺，歧視仍然存在，已經3個月了，政府為何還要這樣折磨他們？

他說，這次滯留湖北的國人，曾遭同樣的苦痛，也曾組織自救會。他為他們加油打氣，並建議，即使已經回臺，莫灰了志氣、莫散了團體，把自己的經歷記錄下來，對於所受的霸凌、歧視等等不公平待遇，要勇敢發聲，爭取自己的權利。面對挫折不要害怕，只要站在正義、公理與善良這一邊，一定可以扭轉情勢。就算痛苦已經過去了，他們再接再厲的努力，可以喚醒社會的良心，嚇阻類似事件的重演。

馬英九說，疫情總有結束的一天，臺灣或許會創下耀眼的防疫成績，但在人權、人道方面，政府卻將留下不光彩的冷血紀錄─80天拒絕上千位國民返國。這不但違反《中華民國憲法》第10條「人民有居住及遷徙之自由」，也違背《聯合國公民與政治權利國際公約》第12條第 4款「人人進入其本國之權，不得無理褫奪」的規定。

馬英九強調，這段歧視、霸凌的情節現在還在上演，還是進行式，為了同胞愛，再一次請政府解除武漢最後這200多位臺胞的黑名單註記，還他們自由搭機回國的權利。現在改變還來得及，請政府平等對待每位同胞，大家拋開偏見、放下意識形態、停止霸凌，讓人心仍是臺灣最美麗的風景。

(中時 )