北市林森北路錢櫃火災。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市林森北路錢櫃5樓西北角儲藏室確定是起火點。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市林森北路錢櫃26日上午10時許大火，造成5死、1命危的悲劇，起火點確定是5樓西北角儲藏室。但卻傳出，起火原因疑似是1名工人進儲藏室充電10秒後走出去，約過了105分儲藏室失火。北市消防局長吳俊鴻受訪否認，強調「沒有，目前還沒收到這訊息，還在偵查中，偵查不公開，不會說的。」

(中時 )