錢櫃大火傳工人充電釀禍 北市消防局長否認 13:132020/04/27 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市林森北路錢櫃火災。（北市府提供／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市林森北路錢櫃火災。（北市府提供／張穎齊台北傳真） 北市林森北路錢櫃5樓西北角儲藏室確定是起火點。（北市府提供／張穎齊台北傳真） 北市林森北路錢櫃26日上午10時許大火，造成5死、1命危的悲劇，起火點確定是5樓西北角儲藏室。但卻傳出，起火原因疑似是1名工人進儲藏室充電10秒後走出去，約過了105分儲藏室失火。北市消防局長吳俊鴻受訪否認，強調「沒有，目前還沒收到這訊息，還在偵查中，偵查不公開，不會說的。」 (中時 ) #北市 #儲藏室 #偵查 #局長 #錢櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 錢櫃火警 櫃買：請錢櫃儘速對外說明 15:142020/04/26 財經 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 錢櫃大火林姓新手爸爸員工喪生 妻兒痛失丈夫慈父 17:352020/04/26 社會 錢櫃火災 好樂迪重訊：將待錢櫃釐清損失後再公告影響程度 21:532020/04/26 財經 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 00:262020/04/27 生活 3縣市KTV安檢 台南錢櫃被開勸導單 04:102020/04/27 社會新聞 錢櫃林森店前身V-Mix 首創包廂上網噱頭 04:102020/04/27 社會新聞 錢櫃大火／ 5大消防設備失靈 承包商供稱錢櫃3月要求關閉 04:082020/04/27 社會 錢櫃大火如何逃命？消防專家揭關鍵3步驟 10:402020/04/27 生活 社會熱門新聞 竹科工程師命喪錢櫃 訣別電話：「爸…我出不去了！」 - 社會 錢櫃慶生變忌日！弟認屍哭喊：要送妳轎車當生日禮物 - 社會 錢櫃大火釀5死 他發千字「逃生記」怒轟：罔顧人命到極點 - 社會 錢櫃大火／ 5大消防設備失靈 承包商供稱錢櫃3月要求關閉 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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