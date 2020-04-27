北市林森北路錢櫃KTV昨發生火災，造成5人死亡，台北市長柯文哲因事發第一時間人在屏東跑行程，遭藍綠議員批評。對此，名嘴羅友志認為，政治責任要有先來後到規矩，他認為，第一個要給交代的是國民黨，之後才是柯文哲，接著才是民進黨以及資深主播張雅琴。

對於各界趁錢櫃大火修理柯文哲，羅友志在臉書表示，他認為政治責任要有先來後到規矩，第一個要給交代的是「國民黨」。他說錢櫃的前身是黨產KTV「V-Mix」，羅友志認為，看昨天的煙跟火，裡頭防火防焰建材根本不合格，當初是怎麼拿到使用執照的？一錯再錯10幾年？第二個要負責的才是柯文哲，羅友志說這幾年工務、消防安檢小組怎麼過關的？消防演練計畫有照做嗎？照做怎麼會訓練出「關消防警報系統」這種誇張的事情？此外，他說如果這樣算的話，郝龍斌也要算進來，才公平！

羅友志說最後是民進黨，他說錢櫃董事長練台生為了讓生意好做，跟綠營交好，各大事業都有互相幫忙的影子，整個媒體才變成綠色，是不是這樣？最後，他諷刺說最後的最後。還有一個「張雅琴」，他說原因是什麼不必多說，「不然叫她有種像我們一樣，晚上吠兩句來看看？」

(中時電子報)