樹獺、棉頭絹猴、鳥兒都可觀賞他們，但別和他們靠太近！近來因新冠肺炎疫情，人與人之間如不戴口罩，要保持好「社交距離」，在台北市立動物園也要記得和動物保持好距離喔！雖遊客能近距離觀察動物最自然的模樣，但也發生過因為動物覺得領域受到侵犯，而意外攻擊遊客事件。動物園呼籲遊客，為保護自己也保護動物，請在參觀時與動物們保持安全距離，以便獲得最佳的遊園體驗。

生態鳥園有幾隻較不怕人的灰頸冠鶴，但曾發生民眾太過靠近遭到冠鶴驅趕攻擊的事件（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

動物園內的生態鳥園，特別採沉浸式混合圈養展示設計，大空間高聳網龍與接地氣的植栽，為各種鳥類提供近自然的棲息環境，也讓遊客彷彿置身於大自然之中，還能近距離觀察鳥類的行為。住在這的嬌客們已經很習慣人來人往的日常，時常能看到孔雀在路中央開屏炫耀自己的美麗、或是親人的冠鶴用好奇的眼神盯著路過的遊客。

但看到漂亮可愛的鳥類霸佔了遊客步道時，千萬不要以為牠們是想跟遊客親近，畢竟動物多少具有領域性，若遊客，尤其是身高跟冠鶴相仿的小朋友太過接近、驚擾到牠們，很有可能引發冠鶴自衛的行為，意外被牠們驅趕、甚至用又長又尖的鳥喙傷害。在生態鳥園觀察這些嬌客們時，記得一定要保持適當距離，不要餵食、不要觸摸，才能保護雙方的安全。

棉頭絹猴雙胞胎寶寶活潑好動，但受到驚嚇就會放聲大叫，護子心切的父母總是立馬衝過來警戒、甚至威赫遊客（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

住在穿山甲館內的二趾樹獺跟棉頭絹猴，也是出了名的喜歡「跑」到遊客步道上，跟遊客們大眼瞪小眼。二趾樹獺看似行動緩慢，偶爾還是能展現「矯健」身手，常一個不注意，就移動並「掛」在遊客步道旁的扶手上，讓許多遊客還以為正上演樹獺脫逃秀。遊客遇到這個情形時，千萬不要以為樹獺個性溫和、行動緩慢，就能近距離合照、或是動手觸摸，要記得樹獺的趾爪跟牙齒都很鋒利，若不小心被咬到後果不堪設想，希望大家下次又看到樹獺「霸佔」了步道扶手時，請務必保持安全距離，遵守「用眼觀察不動手」喔。

4月27日至5月3日，歡迎大家踴躍來認識雨林標章保護環境、愛動物。（台北市立動物園提供）

棉頭絹猴一家四口，隨著寶寶慢慢長大，在穿山甲館內的活動變得更加熱鬧，有時會跳到遊客步道旁，引起大家一陣小騷動。不要看棉頭絹猴個頭小小一個，保護家人時可是會拚盡全力，還記得母棉頭絹猴「小白」曾被蕨類纏住尾巴，當保育員正在動手解開蕨類纏繞時，老公「阿金」竟然跳到保育員身上威嚇，連平時與「白金情侶」關係良好的保育員也被嚇了一大跳。現在的雙胞胎寶寶活潑好動，但一個不小心受到驚嚇就會放聲大叫，護子心切的父母總是立馬衝過來警戒、甚至威赫遊客，希望保護寶寶的安全。遊客在參觀穿山甲館時，若看到「白金」一家又在四處耍調皮，請注意不要太過靠近、不要驚嚇到牠們，隨時保持距離以策安全，才能真正觀察到動物們最接近自然的一面喔。

愛動物就要學習尊重〜保持社交距離顧安全。（台北市立動物園提供）

新冠肺炎疫情期間，各界都在呼籲人與人之間保持1.5公尺社交距離，其實人與動物之間也不例外，但不只是在疫情期間需要注意，平時來到動物園時，也要請遊客們與動物們保持「社交距離」喔！愛動物的方式絕對不是用觸摸牠們來表現，可以做出實際的行動，4月27日至5月3日趕快來參加「世界貘日〜貘名其妙愛上雨林」線上活動，認識雨林標章保護環境、愛動物！

另外因應新冠肺炎疫情，本園將於明(4/28)日開始，於園區大門、貓空纜車動物園南站及公務門入口實施實名制措施，目前規劃以QR code讓入園民眾使用手機或行動載具掃描，連結至表單，填寫姓名、聯絡方式及近期出入境情形等必要資訊。

愛動物不動手，保持社交距離最安全

(中時電子報)