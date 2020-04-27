亞系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，在疫情衝擊下，智慧型手機和電視相關出貨前景轉趨保守，故一舉將聯詠評等持有調降至減碼，目標價由193元下修到144元。

亞系外資指出，聯詠的智慧型手機和電視相關產品占營收合計高達70%，只是由於新冠肺炎疫情衝擊，預期下半年需求前景不佳，尤其OLED滲透率低於預期，加上智慧型手機需求放緩，恐拖累聯詠2020年OLED驅動IC和TDDI兩大成長動能表現，恐拖累聯詠業績，決定調降聯詠評等由中立的「持有」調降至賣出的「減碼」，目標價由193元下修到144元，另外，亞系外資也預估聯詠今年第二季營收將季增4%，第三季營收將季減14%，決定調降2020年、2021年每股盈餘預估，降幅分別為19%、21%，分別為12.02元、13.02元。

亞系外資指出，預估聯詠2020年OLED驅動IC與TDDI營收將分別年增24%及年減8%，低於先前預估的年增123%、年增5%，而iPhone SE新機推出後反應熱烈，將帶動消費趨勢轉往中低階智慧型手機，恐不利於OLED螢幕滲透率提高以及手機零組件升級。

(時報資訊)