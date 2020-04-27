穆迪分析公司經濟學家周一表示，新冠肺炎疫情肆虐各地，在亞洲地區，預料以日本和新加坡經濟承受的衝擊最深。

穆迪亞太首席經濟學家柯克蘭（Steve Cochrane）指出，日本與新加坡這兩個經濟體在過去一個月疫情惡化之前就已疲弱，接著又實施更嚴格的封鎖措施，以遏止病毒蔓延，對陷入困境的兩國經濟而言，更是雪上加霜。

柯克蘭接受CNBC節目訪問時說，「日本原本已陷衰退。新加坡第一季經濟也非常疲弱，我預料這一季在更嚴格的封鎖規訂下，新加坡經濟情勢會更嚴峻。」

(工商 )