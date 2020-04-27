穆迪：日本與新加坡為亞洲最受疫情重創的經濟體 13:472020/04/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 穆迪分析公司經濟學家周一表示，新冠肺炎疫情肆虐各地，在亞洲地區，預料以日本和新加坡經濟承受的衝擊最深。 穆迪亞太首席經濟學家柯克蘭（Steve Cochrane）指出，日本與新加坡這兩個經濟體在過去一個月疫情惡化之前就已疲弱，接著又實施更嚴格的封鎖措施，以遏止病毒蔓延，對陷入困境的兩國經濟而言，更是雪上加霜。 柯克蘭接受CNBC節目訪問時說，「日本原本已陷衰退。新加坡第一季經濟也非常疲弱，我預料這一季在更嚴格的封鎖規訂下，新加坡經濟情勢會更嚴峻。」 (工商 ) #新加坡 #經濟體 #預料 #柯克蘭 #更嚴格 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》預料需求增加 激勵周三紐約期棉大漲逾5.5％ 10:002020/04/23 財經 何晶為何感謝台灣？賴岳謙爆真正原因 20:232020/04/23 政治 敦睦艦隊秘密行程曝光 經新加坡而不入竟是為了.... 22:122020/04/23 政治 記取新加坡的教訓 04:092020/04/24 論壇廣場 《商情》預料需求增加 激勵周四紐約期棉走升 10:022020/04/24 財經 在陸委會臉書嗆聲恐嚇林榮基 警追查IP來自星國 11:082020/04/24 社會 確診數月增逾10倍！新加坡擬改採大量篩檢 17:182020/04/24 國際 新加坡宣布 將對570萬人大量篩檢 04:102020/04/25 國際大事 新加坡新增618起確診病例 有下降趨勢 18:072020/04/25 國際 新加坡新冠疫情 外來移工是最大受害群 16:542020/04/26 國際 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 證期局長王詠心5／4榮退 新局長內升 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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