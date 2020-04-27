華南永昌證券出售認售權證卻避險失誤，造成3月出現47億元的高額虧損，金管會主委顧立雄27日在立法院表示，證交所的調查報告已出爐，且已請華南永昌證券陳述意見，金管會正在作最後的人員責任釐清，將在本周四（30日）對外公布最後裁罰決定。

至於是否有新的人事裁罰或涉及華南永昌證董事會？顧立雄只強調「周四會清楚對外說明」。

立委高嘉瑜27日在財委會質詢時表示，接到華南永昌證券內部員工爆料，華南金雖算是公股金控，但事實上內部是「家天下」，如華南永昌證券董事長、總經理是公股指派，但實際上是華南林家及永昌證券許家指揮，華南永昌證券副董事長許元禎會列席各場會議，卻要求會議記錄不得記載，有許多人事安排等都由其授意。

財政部長蘇建榮亦表示，華南永昌證券總經理陳錦豐已請辭、調任為非主管職，相關承辦人員也是免職；華南金董事長張雲鵬亦表示，第一階段先調查經理部門，第二階段會從董事長與副董事長部分，釐清董事會權責，且強調金控有權對子公司的董事長、副董事長人事進行調整。

先前張雲鵬曾公開承認此事華南永昌出現三大錯誤，即一是當初承作的認售權證超過風險胃納量；二是在不對的時機增加很多賣出認售權證；三在股市大跌時才想去增加避險部位，當時避險價格已很高。

(工商 )