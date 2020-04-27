為防範新冠肺炎疫情，國健署27日表示，親子在家可透過簡單安全的居家運動加強自身防護力並維持體能，建議可和小朋友玩捶背、跳繩、彈力帶等6種運動，將運動融入遊戲，將可透過運動讓親子關係更為緊密。

第一是推推球運動，國健署表示，爸爸和小朋友一起推著彈力球走，訓練小朋友的大肌肉群及手部肌肉外，爸爸也可以在球上做仰臥起坐，訓練腹部肌肉力量。

第二是搥搥背運動，國健署說，孫子孫女可幫阿公阿嬤搥搥背，用雙手握拳，以每分鐘約60次且不痛為宜，不但可以促進血液循環，還可以增進代間祖孫情。

第三是跳跳繩運動，國健署指出，兄弟姊妹可以一起玩3分鐘跳繩，不但可同時強化心肺功能與肌耐力，還能增強眼、手、腳的本體覺、敏捷性與協調性。

第四是反向跳運動，國健署表示，親子一起玩雙人反向跳，可以訓練雙腳力量，還可以互相挑戰，看誰的耐力比較好，提升運動的樂趣！

第五是蹲馬步運動，國健署說，親子面對面，雙手緊握毛巾，臀部慢慢向後向下蹲，除可增加親子間的默契，還可以訓練大腿、骨盆、腹部核心肌肉群等。

第六是彈力帶運動，國健署建議，親子可以1人輔助1人運動，輪流進行彈力帶前抬膝、後抬腿、抬腿跑等，還可互相激勵，運動效果更好！

國健署說，建議家長可選擇中等費力以上的身體活動，運動強度為活動時仍可交談，但無法唱歌的程度，時間每次10分鐘，可以分段累計至每天30分鐘，每週能累積150分鐘以上更佳。

同時國健署也提醒家長，運動時請注意室內保持通風，也要注意小朋友出汗後要進行適度保暖，並適時讓小朋友飲水，保持體力、增強防護力。

(工商 )