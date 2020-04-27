蕭名棻與陳瑽日前接受台北廣播電台與文化大學華岡廣播電台專訪，分享製作防疫歌曲〈黑夜總會過去 The Night Will Fade〉錄音過程。首次擔任製作人的蕭名棻表示，很榮幸能參與這次製作，對於大家的合作也非常興奮與感動，笑說：「第一次聽到大家的聲音覺得都要融化了！」

〈黑夜總會過去 The Night Will Fade〉由《聲林之王》歌手群共同創作演唱，共集結41名歌手，合作與分配並不容易。蕭名棻直言，自己負責詞曲的架構外，陳瑽的工作也相當辛苦，必須負責安排每個人演唱的段落，要從每位歌手的特色與音質去調整，且要瞭解每個人的聲音適合的位置，著實相當不易。

聊到歌曲創作，蕭名棻坦言靈感都來自生活，像寫日記般，特別的是，在作詞的過程中，特地將Rap的部分留白，交給獻唱的歌手自行填詞，沒想到歌手們寫得太好，讓她笑說：「看第一次就通過！」也被誇是史上最好的製作人。最後，她也打趣地向觀眾喊話，盼大家敲碗她能夠再出單曲。

〈黑夜總會過去〉集結41歌手合唱。（圖／量子娛樂提供）

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(中時電子報)