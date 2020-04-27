頭份市立殯儀館第2期增建工程啟用典禮，共增加16個靈堂。〔謝明俊攝〕

頭份殯儀館是在2011年落成啟用。〔謝明俊攝〕

頭份市立殯儀館第2期增建工程啟用，設有負壓隔離解剖室。〔謝明俊攝〕

頭份市立殯儀館第2期增建工程啟用典禮，設有負壓隔離解剖室，集中抽氣過濾。〔謝明俊攝〕

頭份市立殯儀館增建工程歷經1年半的施工，27日上午舉行啟用儀式，新增的第2期殯儀館，共有16間靈堂，一間牌位安靈區，並為檢警司法相驗所需，設置最先進的負壓隔離解剖室、臨時偵查庭及法醫室等，未來將提供結苗栗地檢署司法相驗解剖更完善的設備。

頭份市立殯儀館第1期建設，是在前頭份鎮長陳永賢任內規畫興建，苗栗縣長長徐耀昌當時擔任立委協助爭取經費，第2期的工程則是由前任頭份市長徐定禎任內規畫發包，至現任市長羅雪珠任內完工啟用，因此，徐耀昌及徐定禎等人27日上午都參加啟用典禮，徐耀昌並強調施政不分顏色，只要民眾有需要，施政建設都應持續不斷。

頭份市立殯儀館設置以來，隨著頭份、竹南雙城人口快速增長，以及縣民治喪方式逐漸改變，殯儀館的需求量日增，原本殯儀館的空間已漸不足使用，在前任頭份市長徐定禎任內展開規畫增進第2期工程，並發包動工，歷經1年半的工期後，27日上午正式啟用。

新的殯儀館共花費1億2千6百萬元經費，共增設16間靈堂，以及一間牌位安靈區，可容納31個牌位。並設有家屬休息室，以讓亡者家屬有更完善的治喪環境。

據悉，由於苗栗縣中港溪沿線鄉鎮市都使用頭份市殯儀館，包括苗栗地檢署在進行司法相驗時，都是利用頭份殯儀館，但殯儀館原有司法相驗設備不足，因此，當初在規畫第2期工程時，曾會同苗栗地檢署一併規畫設置新的司法相驗設施，並向法務部爭取相關經費建置。

新設的司法相驗區域中，包括了：臨時偵查庭、大體解剖室、法醫準備室及洗浴室、大體清洗室等，其中解剖室還特別裝設負壓壓隔離，並有殺菌燈裝置，可全面控制清除解剖室內細菌病毒，防堵外漏，設備新穎是國內殯儀館少有。

(中時 )