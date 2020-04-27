雲林縣長張麗善（左）呼籲大家要給受隔離及受檢疫者多關懷，千萬不要貼標籤。(許素惠攝)

雲林縣府再次超前部署，27日上午成立整合衛生、社會、民政及警察等局處，成立防止疫情症候群平台，全縣設置761處社區安全守護站，針對高風險個案加強查訪及關懷，縣長張麗善呼籲尤其要給受隔離及檢疫個案多點關懷，不要貼標籤。全縣目前仍有100多受隔離與檢疫者。

張麗善指出，疫清蔓延期間，全國今年第一季家暴案件比往年同時約增3成，雲林縣無明顯增加，但疫情仍險峻，超前部署協助維繫家庭關係，整合局處成立防止疫情症候群平台，留意疫情對於家庭成員互動關係的影響，並提供更完善的通報、關懷、諮詢及防暴服務。

縣社會處長林文志表示，全縣20鄉鎮設置761處社區安全守護站，加強轄區員警查訪及社工關懷，6區社會福利服務中心、醫療院所亦提供相關關懷諮詢，此外還有「關懷e起來」線上求助平台及113專線。

縣衛生局長曾春美說，在自我管理上可透過「4個不斷」持續強化身心的健康並防治自殺，不斷訊、不斷糧、不斷藥、不斷更新，善用雲端軟體拉進心理距離、保持飲食及睡眠的生活規律、運用紓困資源緩解財務困難、不中斷身體及心理疾病的治療、持續更新正確的防疫資訊、學習心理健康促進及放鬆策略，定時以簡單的篩檢量表自我審視，保護個人的心理健康狀態，充分睡眠、適度運動、均衡飲食、創意休閒與放鬆技巧以減低壓力源、提升自我健康效能。

張麗善呼籲大家發揮愛心，關心身旁親友，對於被隔離或受檢疫者不要貼標籤，發揮守望相助精神，提供協助支持與陪伴就醫，全民相互關懷一起度過疫情難關。

(中時 )