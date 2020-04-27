中共黨媒《人民日報》鐘聲一文「蓬佩奧四處散布政治病毒，罪責難逃」指出，當前美國新冠肺炎疫情十分嚴重，確診病例和死亡人數持續攀升，讓一切富有同情心的人都感到揪心。正當新冠病毒在美國露出最猙獰的面目，催演一出又一出喪失生命的人倫慘劇之際，美國國務卿蓬佩奧也露出了最猙獰的面目，四處散播同樣凶險的「政治病毒」，以偏見和傲慢煽風點火，造謠生事，消散人類共同迎擊新冠病毒的精力，力圖把全球都拉入對抗衝突的局面。大陸

文章指，蓬佩奧不顧新冠病毒這一人類當前面對的共同敵人橫行肆虐，不僅無視國際組織和醫學專家的科學論據，還到處搬弄是非，連續對大陸進行造謠污蔑攻擊。據報道，他多次詆毀大陸未能及時報告疫情，妄稱大陸「銷毀了所有樣本」，拉幫結派「索賠」，圖謀「抱團敲詐」，並指責世界衛生組織助長大陸關於疫情的「虛假信息」。有媒體評論說，這個曾經掌控美國情報機關的國務卿，正在將美國國務院徹底「中情局化」。他罔顧事實，不斷借向大陸潑污水轉移視線，妄圖以「甩鍋」推責，嫁禍於人。蓬佩奧如此散「毒」，罪責難逃。

文章表示。蓬佩奧四處散布「政治病毒」，他的信口雌黃，就連美國媒體都看不下去。美國《華盛頓郵報》一針見血指出，當更有責任心的領導人努力遏制新冠肺炎疫情大流行時，蓬佩奧卻在追求他「鐘愛的事業」，致力於將疫情的暴發歸咎於北京，蓬佩奧在疫情期間的表現將使他成為有史以來最糟糕的國務卿之一。

文末強調，蓬佩奧針對大陸的種種無端指責，都在事實面前不攻自破。面對突如其來的新冠肺炎疫情，陸方第一時間向世衛組織報告疫情，第一時間同世界各國分享新冠病毒基因序列，第一時間同國際社會開展疫情防控合作，這是事實充分、有目共睹的，也為國際社會普遍稱道。大陸在兩個月左右時間裡取得了疫情防控重大階段性成效，14億大陸人民的生命安全和身體健康得到了最大程度的保護。這些，都是鐵的不爭事實，任何人也無法抹殺和篡改。

(中時 )