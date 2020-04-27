受到疫情衝擊，對觀光旅遊業、餐飲、服務業等八大產業造成衝擊，在一片慘聲中，日曜天地OUTLET今（27）日宣布兩大振興計畫，4月30日至5月25日召集30大進口品牌舉辦「上班族振興會」，上班族服飾千元有找！

此外，針對疫情衝擊最大的八大慘業，4月30日起連續4日加碼發放1,300元振興券，合計2000份，總市值約260萬元，五一勞動節給上班族最好的禮物！日曜天地表示，兩大振興計劃，業績目標挑戰4000萬元。

因應疫情影響，日曜天地OUTLET直接針對8個受疫情影響最大的產業員工，於4月30日至5月3日限量送出1,300元振興券，只要民眾符合八大慘業，出示名片或識別證即可領取，振興券張張皆有不同優惠，包括國際精品、進口女裝、休閒名品、運動名品等全館逾百大品牌，OUTLET價再現折！

另外，更加碼買一送一餐飲振興券與台中公園智選假日飯店住宿振興券，給上班族最實惠的五一勞動節禮物！

4月30日至5月25日全館舉辦上班族振興會，集結上班族及各行業職人最愛的30大進口品牌，包含來自義大利的SST&C、還有台灣第一品牌Carnival嘉裕西服、都會男女風格Benetton、英國經典品牌Clarks等萬件上班族服飾千元有找！

(工商 )