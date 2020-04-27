林森錢櫃5死火警，檢警掌握火警發生前的監視畫面，發現包商工人曾在9點7分左右，進入儲藏室，疑似拿雷射測距儀器進入充電，約5秒鐘離開，之後在10點50分左右該處傳出火煙，釀成致災火警。

檢警為此再度傳喚該工人，釐清他進入儲藏室的過程，是否充電引發火警，還早調查釐清的，不排除任何可能。檢警下午2點也將回現場勘驗起火處。

(中時 )