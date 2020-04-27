疑拿「雷射測距儀」進錢櫃5樓儲藏室充電 工人再遭傳喚 13:412020/04/27 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工人被監視器拍下進入儲藏室疑似充電儀器的畫面。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林森錢櫃5死火警，檢警掌握火警發生前的監視畫面，發現包商工人曾在9點7分左右，進入儲藏室，疑似拿雷射測距儀器進入充電，約5秒鐘離開，之後在10點50分左右該處傳出火煙，釀成致災火警。 檢警為此再度傳喚該工人，釐清他進入儲藏室的過程，是否充電引發火警，還早調查釐清的，不排除任何可能。檢警下午2點也將回現場勘驗起火處。 (中時 ) #火警 #工人 #儲藏室 #充電 #檢警 也許您會感興趣 推薦閱讀 出動200人力！警破獲近年最大山老鼠盜木集團 13:412020/04/23 社會 林森錢櫃大火 家屬現場爆哭：拜託救我家人！ 13:552020/04/26 社會 釐清火災發生原因 火調人員帶工人、業者回店內調閱監視器畫面 16:492020/04/26 社會 錢櫃大火檢警究責 負責人及施工人等悉數法辦 17:372020/04/26 社會 錢櫃5死火警 監視器畫面顯示起火點位在施工樓層儲藏室 00:072020/04/27 社會 錢櫃大火釀5死 他發千字「逃生記」怒轟：罔顧人命到極點 09:062020/04/27 社會 陸31省市充電樁數排名 江蘇、廣東、北京奪前三 09:472020/04/27 兩岸 檢警追查錢櫃起火原因 儲藏室1小時前曾被打開1秒 10:362020/04/27 社會 起火點在5樓儲藏室 急追誰關閉5大消安設備 11:312020/04/27 社會 錢櫃大火傳工人充電釀禍 北市消防局長否認 13:132020/04/27 社會 社會熱門新聞 竹科工程師命喪錢櫃 訣別電話：「爸…我出不去了！」 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 前苗栗縣議員偷吃女助理 女兒送修手機慘曝光 - 社會 錢櫃慶生變忌日！弟認屍哭喊：要送妳轎車當生日禮物 - 社會 錢櫃大火／ 5大消防設備失靈 承包商供稱錢櫃3月要求關閉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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