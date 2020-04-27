24歲康姓男子，曾涉代投資虛擬貨幣詐欺案，2018年涉嫌夥同23歲彭姓女子等人故技重施。彭女向剛認識的梁姓男網友騙稱，她在香港當銀行主管，是「比特股」操盤手，投資2個月就可賺5至10倍，梁男在1月多月期間就交款13次，共205萬元，但均未獲利，察覺有異向警方報案，台中地檢署依詐欺罪起訴康男及彭女等4人。

起訴書指出，康男在2017年6月間提供臉書成立投資虛擬貨幣「流量雲礦」社團，涉嫌詐稱代投資虛擬貨幣，卻未投資，遭地院依加重詐欺取財判刑2年4月。2018年涉嫌夥同彭女等人故技重施。

彭女在2018年1月1日在交友軟體認識梁男，相約2天後見面，彭女佯稱她在香港金融街擔任銀行主管，是架設在大陸的網路平台「比特股」的台灣承包商，是操盤手，只要投資2個月就可有5倍至10倍獲利。

梁男信以為真，同年1月4日起至2月12日，就陸續交款給彭女及蔡女共10次，每次金額45萬至10萬元不等，總金額180萬元。彭女先後簽發面額65萬到10萬元不等的本票交給蔡男收執，彭女等收款都交由陳男轉交康男，梁男到2月底，都未獲利。

彭女等人為取信梁男，再約他見面，陳男、康男及蔡女等人向梁男表示，投資時程不能太短，要拿到獲利就要再補錢，投資金額大一點會比較好操作，梁男再度聽信，自2月14日到23日間，共3次各交付5至10萬元不等，總金額25萬元。

梁男先後共投資205萬元，但遲未取得獲利，始知受騙向警方報案。梁男坦承在「比特股」網路平台操作，並教導彭女如何操作，但否認與彭女等詐騙梁男。

(中時 )