頭份市立殯儀館第2期工程啟用，設有負壓隔離解剖室。〔謝明俊攝〕

苗栗縣以往缺乏公立殯儀館，檢警機關進行司法相驗，往往只能借用民間葬儀社提供的解剖室，設備相對簡陋，讓檢察官及法醫進行相驗解剖工作時非常不便，隨著後龍福祿壽殯葬園區及頭份市殯儀館第2期工程完工啟用，苗栗縣檢警已擁有新的司法相驗場所及設備，更有利刑事案件的偵辦。

苗栗縣在過去沒有公立殯儀館，等於是在公家機關中，根本沒有司法相驗的場所及設備可供檢方使用，以往苗栗縣全縣發生有命案需要司法相驗時，檢警只能協請一些私人葬儀社提供解剖場所，在簡陋的環境及設備中，進行重要的相驗解剖工作。甚至於發生在苗栗北部中港溪沿線刑事命案案件，還得將被害人遺體專程運至苗栗市內私人葬儀社暫時冰存候驗，檢警偵辦相當不便。

2011年元月，頭份市殯儀館成立啟用，館內有針對司法相驗需求，設置解剖室，但設備仍屬簡單，僅能提供司法相驗解剖基本需求。接著苗栗首家公辦民營的後龍福祿壽殯葬園區，在2017年正式完工啟用後，園區大樓內設有相驗、解剖區，才讓苗栗擁有新的司法相驗場所，提供苗栗市等南苗栗區域所需。

27日上午新完工啟用的頭份市殯儀館第2期增建工程，更預先規畫最新穎的司法相驗解剖專區，據悉，負責設計的建築師為了規畫負壓隔離解剖室，還專程前往國內首座擁有負壓隔離解剖的板橋殯儀館觀摩，再據以設計規畫，也讓苗栗縣擁有先進的司法相驗專區。

(中時 )