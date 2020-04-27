川普爆氣 22分鐘快閃新冠肺炎簡報會

美國總統川普上周五因CNN女記者拒絕換座位，從前排往後移，短短22分鐘便結束了以往可能長達2小時的新冠疫情簡報會。由於川普這麼做實在突然，各方都在揣測原因，而他周末終於推文挑明了說，才懶得浪費時間在敵意媒體上。

據《每日郵報》（DailyMail）26日報導，CNN的白宮特派柯琳絲（Kaitlan Collins）說，就在當天下午簡報會要召開前幾分鐘，白宮官員要求她和後面好幾排的記者換座位。可是白宮記者協會（White House Correspondents Association，WHCA）早就安排好座位，而前排都給了CNN等大型電視網。

不過，柯琳絲拿白宮記者協會的規定當擋箭牌，拒絕和第6排的同性戀社群報《華盛頓美男子》（Washington Blade）記者強森（Chris Johnson）換位，而強森也不肯換位。接著1名白宮官員暗示，如果他們不換座位，就會有秘勤局幹員介入，但最後並沒有採取行動。

緊接著川普進來，舉行了22分鐘的簡報會後，沒有接受記者提問，便匆匆離開。各方對他為何縮短簡報會眾說紛紜，不過他周末不吐不快，推文說出了真正的原因。

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

「舉行白宮記者會有什麼用？這些濁流媒體（Lamestream Media）只會提充滿敵意的問題，又拒絕正確報導真相或事實。他們獲得創紀錄的收視率，而美國人除了假新聞外，什麼也沒得到。根本不值得花時間和精力！」

(中時電子報)