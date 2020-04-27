陸3月物流業景氣指數51.5％ 月升25個百分點 13:552020/04/27 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸3月物流業景氣指數51.5％，單月回升25.3個百分點。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經引述中國物流與採購聯合會27日發佈數據顯示，3月隨著疫情防控成效不斷顯現，復工復產加快推進，物流需求降幅收窄，物流活躍度回升明顯，整體呈現改善趨勢，整體3月中國物流業景氣指數為51.5％，比上月大幅回升25.3個百分點。 另觀察全大陸整體第1季的社會物流總額56兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，與上年同期下降7.5％，而物流市場規模降幅則有所收窄，第1季物流業總收入為1.9兆元，年減12.1％。 (旺報 ) #物流 #物流業 #降幅 #回升 #景氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 重生不落單 陸加速搶救中小企 04:092020/04/23 焦點新聞 宅配物流旺 中華車業績有撐 04:092020/04/23 證券．權證 黑石聯合創始人蘇世民：看好陸優質辦公樓和物流資產 03:322020/04/23 兩岸 《半導體》精測Q1獲利同期次高 法說前續震盪回升 11:252020/04/23 財經 兩活水挹注 新光鋼營運添翼 04:092020/04/24 證券．權證 大亞獲利回升 衝刺綠能事業 04:092020/04/24 證券．權證 外匯探搜－下半年經濟療傷 歐元英鎊醞釀升勢 04:102020/04/25 產業特刊 零售篇－電商物流靠大數據、AI 催出消費者購物慾 04:092020/04/26 產業．科技 油價回到20年前水準！汽、柴油明各降0.9及1.0元 12:032020/04/26 生活 油價跌不停 95無鉛創20年新低 04:102020/04/27 財經焦點 兩岸熱門新聞 陸殲-20爭氣 量產超俄趕美 - 焦點新聞 - 旺報 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 陸媒：蓬佩奧四處散布「政治病毒」罪責難逃 - 兩岸 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 陸海航快速提升國際貨運能力 助力全球疫情防控 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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