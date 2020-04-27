據新浪財經引述中國物流與採購聯合會27日發佈數據顯示，3月隨著疫情防控成效不斷顯現，復工復產加快推進，物流需求降幅收窄，物流活躍度回升明顯，整體呈現改善趨勢，整體3月中國物流業景氣指數為51.5％，比上月大幅回升25.3個百分點。

另觀察全大陸整體第1季的社會物流總額56兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，與上年同期下降7.5％，而物流市場規模降幅則有所收窄，第1季物流業總收入為1.9兆元，年減12.1％。

(旺報 )