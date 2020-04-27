今年首批地上權案 國泰營區底價61億 13:542020/04/27 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國產署今（27）日公布今年首批地上權案，其中國泰營區底價為61.16億元，建蔽率為50％、容積率為400％，至少可蓋8層樓，存續期間為70年。 然而，國泰營區位於松山機場附近、因此有限高令。市場人士認為，壽險業未必青睞該標的，因為附近暫時還沒看到企業聚落，最適合該標地的企業應該是旅遊業、短期旅宿業等，但是這幾個產業受疫情影響，可能暫無現金流投標。 (工商 ) #國泰營區 #地上權案 #底價 #首批 #財政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸財政部：延長新能源汽車補貼期限至2022年底 16:592020/04/23 財經 華南永昌鉅損風波 財政部召九大行庫開會作出四大裁示 20:002020/04/23 財經 民間承租國有地 財政部盤點4樣態可減租2成 13:552020/04/24 財經 iSE2 一路缺貨到母親節 04:092020/04/25 財經要聞 財政部減稅逾2.6億 48.5萬家受惠 04:092020/04/25 財經要聞 屏東防護箱量產 首批捐醫護 04:102020/04/25 地方新聞 銷陸產品改註明 憂衝擊台商 財經部會主動出擊 04:092020/04/26 財經要聞 行庫催油門 紓困破2,200億 04:102020/04/27 金融．稅務 報稅要不要戴口罩？財政部回應了 11:452020/04/27 政治 西瓜價格創下50年新低 綠委：快點搶救瓜農 12:082020/04/27 政治 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 證期局長王詠心5／4榮退 新局長內升 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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