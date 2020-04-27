財政部國產署今（27）日公布今年首批地上權案，其中國泰營區底價為61.16億元，建蔽率為50％、容積率為400％，至少可蓋8層樓，存續期間為70年。

然而，國泰營區位於松山機場附近、因此有限高令。市場人士認為，壽險業未必青睞該標的，因為附近暫時還沒看到企業聚落，最適合該標地的企業應該是旅遊業、短期旅宿業等，但是這幾個產業受疫情影響，可能暫無現金流投標。

(工商 )