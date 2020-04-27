國內最大網路基金交易平台「基富通」開台逾三年，近期客戶人數已突破13萬人，基富通表示，為提供平台客戶更好的使用介面，基富通已將官網做了開台以來首次的大改版。

基富通表示，隨著客戶持續成長、規模不斷攀升，客戶滿意度是該公司重要的努力方向，這次的改版為第一階段，後續仍會針對客戶使用的反饋進行調整，今年也將以持續強化平台功能為目標，期望能打造一個更貼近客戶、更符合客戶需求的基金投資平台。

基富通董事長林修銘表示，這次的官網改版主要針對整個網頁編排、動線設計做一調整，另外也增加了以影音及圖像式為主的文章在投資開講專區，希望以更生動的方式讓客戶對投資及市場有更多了解。在邀請客戶體驗後，平均有93％的客戶對這些項目都給予滿意的評價，更有94％的客戶在體驗後表示願意將基富通推薦給親友。

基富通總經理黃致淵，這次在改版中也增加了「聰明選基金」的功能，該功能中設定了包括短期單筆投資、長期單筆投資及定期定額三種投資方式及目的，希望客戶透過網站提供的篩選工具，能更容易找到適合自己投資目標的基金標的，讓投資變簡單。

另外，為了讓更多投資人可以透過定期定額買共同基金，基富通表示，今年基富通除了提供客戶單筆基金(債券、平衡、配息型)免申購手續費外，更推出股票基金定期定額終身一折的申購手續費優惠(至5/15)；另外新開戶還可獲得定期定額前12次0手續費酷碰券一張(至7/31)，希望以低成本的方式鼓勵投資人開始定期定額，長期投入累積財富。

(工商 )