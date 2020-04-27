伊林名模夏如芝日前在衛視《一袋女王》節目，透露自己當初點頭答應跟張捷步入婚姻，因為是之前感情受過傷，如果打給對方，對方沒有接電話轉入語音信箱，就會讓她很恐慌的進入自己的小世界，但張捷為了幫夏如芝走出來，就算在拍戲中，若有空檔可以接電話，他就會馬上接起來，手機也24小時待命，耐心與誠心感動了夏如芝。

夏如芝與張捷剛結婚11天就上節目曬恩愛，張捷說以前看到夏如芝只覺得她就是個有距離感的高冷女神。後來因為同款手遊兩人才開始熟悉，夏如芝不僅打電玩時超兇，而且還會罵隊友，完全就是另外一個人，張捷更加碼爆料夏如芝根本就是個屁孩，出去玩時還會對著天空邊做動作邊喊：「我要把天空劈一半」，超中二的行為讓張捷覺得她好可愛。

夏如芝說在其他男生面前多少都會想要保持形象，但跟張捷在一起就可以做自己，她舉例有次自己有時不小心放屁，張捷就會直誇她可愛，連夏如芝上完大號後張捷馬上就想跟著上廁所，讓夏如芝趕緊阻止，沒想到張捷竟然說：「妳大便會臭嗎？」讓大家聽好傻眼。

夏如芝也說到以往交往的男友年紀都比她大，但都是她照顧男友比較多，張捷是唯一一個年紀比她小的，但只要自己一有不舒服張捷馬上能察覺到，連上一秒剛想喝珍奶，下秒張捷馬上脫口而出說要去買珍奶，把她照顧的無微不至。

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(中時電子報)