錢櫃林森店昨（26日）發生嚴重火警，奪走5條寶貴性命、造成數十人輕重傷。國民黨議員鍾沛君爆料，錢櫃董事長練台生為了能繼續開門賺錢，竟狂打電話給北市府官員，讓她忍不住出面痛批「練董，你對得起來不及逃生只能打訣別電話的消費者嗎？」

昨日這場無情大火，有死者在最後一刻只能打電話向母親訣別，讓人聽了忍不住落下眼淚。許多生還者表示，當時KTV的警報鈴聲沒響、灑水和排煙系統均未啟動，甚至有外包商指控3月就依錢櫃指示關掉消防設備。

（圖／記者鄭清元攝）

鍾沛君今（27日）午間發文表示，練台生從大火發生至今，不停打電話給北市府官員；尤其是今日晨會，許多首長主張北市錢櫃應全面暫停營業，接受消防公安全面檢查，「不料這個早上，錢櫃（除林森店）一面開門做生意，一面奪命連環call！」

鍾沛君表示自己挺柯市府應該要「硬起來」，認為該暫停營業就暫停，該閉門安檢就閉門，什麼理由都不是理由。「練董，你對得起來不及逃生只能打訣別電話的消費者嗎？」她並質疑林森錢櫃的消防安全維護計劃，還沒過關就開始施工、為何成了「最安靜的火場」？沒有灑水、排煙、警報器？

鍾沛君貼出27日四大報頭版，痛批錢櫃聲明避重就輕。（合成圖／臉書）

她指出，台南市長黃偉哲一聽到火災，馬上衝到台南市的錢櫃分店，並突擊消防栓前堆滿雜物，「這已經不是林森錢櫃的單一事件，這是整個事業體的結構性問題」。鍾沛君怒批錢櫃施工影響公安、開門做生意凌駕公安，顯見管理已出問題，不是切割林森店就能敷衍過關，「林森出問題，當然等同各店都有狀況必需查！」

鍾沛君表示，錢櫃聲明避重就輕，無法讓消費者安心；她對練台生喊話：「請練董不要再打電話，真有話想說，與其私下聯絡首長官員，不如出來開記者會面對大眾吧！」

鍾沛君臉書全文。（圖／臉書）

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(中時電子報)