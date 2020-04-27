王凱、江疏影演出《清平樂》。（WeTV提供）

王凱、江疏影在WeTV古裝大戲《清平樂》組帝后CP，網友著急倆人感情線，其他後宮嬪妃都為皇上生兒育女了，怎麼皇后肚皮還沒動靜？江疏影在微博在微博發文，「就這樣與曹丹姝（曹皇后）同行了一程。不敢說無獲，但自問又獲了什麼…紅？爭議？質疑？ …都來吧，我都獲。」她更透過影片表達，自己飾演的曹皇后像新時代的女性，遇到困難都是自己扛下，正如劇中曹皇后不會跟皇上說一樣，身邊能可以說話的人又特別少，她更直說，「若皇上不來，我就把自己份內事情做好。」江疏影形容這樣辛苦過程有如參與選秀節目比賽的女孩們，「靠也靠不了別人，只好靠自己給自己撐腰！」透露，若是自己晚十年出生，也會參與選秀節目，打趣說自己在《清平樂．是「皇家練習生」，又說劇中角色「皇后走C位（中心位）出道！」

江疏影在《清平樂》飾演的曹皇后性情沉穩，處事不驚，堅守本性又惹人心疼，網友眼尖發現，血型A型江疏影戲裡戲外都堪稱理性，就連網友評論她是男神收割機，雖然都掛女一，但戲點都在男生身上，她就心想，這幾年就是透過這些好的導演，和好的演員去學習，然後得到自己想要的那一部分，自認「其他的部分，我從來沒奢求過！」，又說，更不會因戲點不在自己身上，而不努力去演，「我也是很拼很努力的去做，所以才會一部接一部，口碑都是慢慢傳出來的！」

江疏影坦言，紅或不紅不能控制，「就像一部戲播了，他們都說我紅了，我特別後知後覺。」自認很阿Q，若有人說你不好，就說明自己還不夠優秀，會想方設法讓自己夠優秀，「尤其他人可能一部戲就可以達到這樣表演高度，自己可能需要透過幾部戲一點一滴去修正才能達到。」透露自己特別喜歡往上衝的感覺，「衝會讓我生活有衝勁。」

《清平樂》劇中王凱飾演的宋仁宗半年只到江疏影的寢宮一次，夫妻倆的互動模式大多以「冷戰」收場，但王凱大吃內侍茂則飛醋，認為他太關心江疏影，而親手削弱了他的權利，由此可得知，王凱仍然很在乎江疏影的。江疏影形容，皇后有時跟平時女生一樣，認為，「我要你走，你就要走嗎？你就不會想要留下來嗎？」她也說，如果那個時候有人可以給她建議換個思路，倆人關係也不會這樣吧？！

(中時 )