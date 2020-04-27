彰化縣已婚黃姓男子不滿小三女友與新歡另築愛巢，帶槍上門要把女友帶走，反遭對方痛毆成豬頭，還因此吃上官司。（資料照，謝瓊雲攝）

慘！他護愛不成反被打成豬頭，還得吃牢飯。彰化縣51歲黃姓男子不滿女友另結新歡，去年7月帶槍去兩人同居住處示威，不料反遭奪槍後打破頭、還打斷肋骨，事後更遭彰化地院依違反槍到彈藥刀械管制條例、恐嚇等2罪名判處有期徒刑1年6月、5個月，併科5萬元罰金。

根據判決書，黃男2018年2月間在員林是員林公園內，向身分不詳友人不法取得改造手槍1支、制式子彈6顆；事後遭檢警扣案之後查驗檢測，該改造手槍雖內含土造金屬改造槍管等槍砲主要組成零件，但實際上卻因撞針卡死於槍機內而無法擊發子彈，不具殺傷力。

前年7月4日凌晨，黃男帶槍前往台中市西區女友小宇與新歡的同居租屋處嗆聲，要把女友帶走，女友引領黃男進門後，先看到新歡的另名年輕友人，一臉無善意，黃男隨即亮出掛在腰際的手槍，隨手掏槍就指著對方怒嗆「少年仔，你臉色很難看！」

不料，小宇的新歡男友和「少年仔」兩人立刻聯手搶下黃男的槍枝，新男友還拿槍柄狠敲黃男頭部，隨即一陣痛毆，導致黃男顱骨穹窿開放性骨折、額頭撕裂傷，左側第8、9肋骨骨折。

黃男帶槍上門反被打成鼻青臉腫，自知理虧未提出傷害告訴；然而新男友離開現場後，天亮後又帶著槍主動前往台中市第一分局西區派出所報案，讓黃男吃上官司。

法官審酌，黃男在檢警偵辦期間態度不佳、矢口否認，但審判期日已坦承犯行，曾犯有懲治盜匪條例、強盜等案件，卻都在假釋期間再犯案，顯見欠缺自制力，對刑罰反應力薄弱；考量被告國中畢業、當油漆工，已婚育有1子，最終知道認錯，依非法持有槍砲主要組成零件罪處1年6個月、併科5萬元罰金，另犯恐嚇他人安全罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，全案仍可上訴。

(中時 )