智慧交通為各地發展智慧城市最具潛力與市場規模的重要應用，透過導入車聯網與環境感測實現智慧車輛管理、緩解壅塞及提升交通安全，同時，IDC國際數據資訊也預期2021年將有20%的主要城市展開車聯網相關建置，預估至2022年企業投入全球車聯網與其相關費用將高達379億美元。

看準車聯網的發展態勢與商機，台灣之星自2017年投入物聯網傳輸服務便提前展開前瞻性布局，不僅成為業界首位商轉「4G+整合影像智慧車隊管理系統」的電信業者，一路走來也逐步擴展服務至計程車、客運、復康巴士、遊覽車輛監控、電動車電池效能監控、載貨車輛溫度監控等多元應用，攜手上百家企業共建車聯網生態圈，車聯網門號數年複合成長高達近86%。

車聯網運用衛星定位、感測器、電子標籤、無線網路通訊、數據處理等技術串接車輛資訊與行動網路，有效辨識並傳遞車輛、行人和道路環境三方的靜態及動態訊息，數據用量往往會依實際交通狀況、車隊出勤安排等情況變化，人聯網一號一卡一月租一傳輸量的模式難以滿足應用需求，為避免付多用少，台灣之星車聯網企業夥伴中近7成指定申辦總量計費型資費，有效發揮萬物連網的經濟規模效益。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星物聯網布局整合傳輸、資費、平台與客戶服務四個面向，提供來自24大垂直領域的夥伴適切的客製化物聯網解決方案，幫助企業客戶實現自主管理並節省最高近8成的傳輸成本，帶動整體物聯網申辦量年增9成、累計營收相較去年同期成長2.6倍。同時，台灣之星也積極擴大物聯網生態圈，將多元應用帶入人們的生活，並於日前加入了「台灣車聯網產業協會」，期盼攜手更多業界夥伴加乘彼此資源，透過跨界合作，共同提升智慧交通的連網安全與穩定性，加速催生商業模式升級，創造更大的車聯網商機。

台灣之星認為，今年伴隨台灣5G商轉在即，交通安全、城市管理、物流運輸、智慧收費等各種情境下的車連車(V2V)、車連基礎設施(V2I)與車連行人(V2P)等V2X(Vehicle to Everything)應用場景也可望進一步實現，幫助無人載具科技長足發展，為人們帶來更加便利、安全與舒適的智慧生活。

(時報資訊)