鄭文燦暗酸柯心在民眾黨：最重要是全力投入市政

鄭文燦暗酸柯心在民眾黨：最重要是全力投入市政(二)

台北林森錢櫃KTV大火釀嚴重死傷災情，台北市長柯文哲卻因第一時間人在屏東枋寮參訪惹議，面對「消失的5小時」還回嗆上班時間比多數縣市長還長，桃園市長鄭文燦27日表示，六都的首長都很認真，工時長、沒休息，最重要是全力投入市政不分心，暗酸柯「分心在民眾黨」。

鄭文燦說，他相信六都首長都一樣，很認真、工作的時間都很長，也都沒有休息，他認為最重要的是全力投入市政、不要分心，「這是我們該有的專注和負責的精神！」

面對錢櫃大火、各縣市稽查KTV，甚至由首長帶隊，鄭文燦表示：「該查就會去查！」他指出，目前舞廳跟酒店停業，桃園採取嚴格追縱的方式，會回馬槍再度複查，市府也接到民眾檢舉，有部分化明為暗、轉入地下，警察局、衛生局跟經發局都會追蹤，不擔心會死灰復燃，因為警方執法的決心非常清楚，相信業者不敢以身試法。

「公安稽查不會因為防疫關係而有所假期！」鄭文燦強調，該做的公安稽查還是會按照原來的計畫來進行，針對其他特許行業，如果是密閉式的娛樂空間，會請消防局等單位在一定期間內要全部完成。

鄭文燦也提到，根據倖存者說法，現場疑因電梯施工關掉火警警示系統，他認為濃煙偵測、灑水、警報、廣播等，這些都是公安檢查最基本的，而且這麼大規模的娛樂場所，一定會查得徹底，有待檢調查清楚。

(中時 )