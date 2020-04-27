台北市26日一家KTV發生大火事件，市長盧秀燕昨指示針對台中市列管業者，市府要提高稽查頻率及強度，今日下午2時盧秀燕將帶隊查核業者是否落實建築物公共安全、消防設備及管理、商業登記等項目，保障市民消費安全。

盧秀燕表示，昨日台北發生KTV大火的不幸事件，民眾看了都怵目驚心，這段時間無論是防疫，還是娛樂消費場所的公共安全，都是最重要的，所以台中無論是針對公安檢查，還是防疫措施，我們都要加嚴加密。今年1到4月份，台中市常態性跨局處聯合稽查八大行業共計113家次，其中舞廳、飲酒店、視聽歌場類等場所都是進行100％複查。

盧秀燕認為，這樣還不夠，有鑑於前車之鑑，所以從今日開始，台中就會啟動擴大專案聯合稽查，今天下午我就會親自帶隊，總而言之，台中市的公安管理、防疫安全，都要確實落實；加嚴加密，保障民眾的安全，這是最重要的。

(中時 )