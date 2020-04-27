參與「防疫安心上工計畫」的劉小姐，開心分享自己的工作心得。（李宜杰攝）

搶先六都，台南市政府3月底啟動「防疫安心上工計畫」，針對受疫情衝擊的勞工，由市府釋出200個防疫工作機會，以1個月最多工作176小時、158元時薪計算，讓民眾得以維持生計。台南市長黃偉哲27日中午偕勞工局長王鑫基、衛生局長陳怡，前往衛生局與首波上工的民眾餐敘，除關心同仁上班情形，也感謝民眾願意配合市府，成為「防疫生力軍」。

由勞工局祭出的「防疫安心上工計畫」，與南市各局處、區公所合作，針對待業或因疫情衝擊導致減班休息、資遣的民眾，提供短期的防疫工作機會，包括：物資盤點、量測體溫、口罩統計、安排防疫旅館等等。

勞工局職訓就服中心站長周義連說，不只衛生局，包括民政局、觀旅局、經發局，甚至各風景區或市場，只要是有防疫人力缺口的地方，勞工局都會竭力幫民眾爭取。

參與上工計畫的劉小姐分享，當初接到市長親自來電通知錄取，萬分驚喜，同時感謝市府推出上工計畫，讓她有機會接觸不同的領域，為防疫盡一份心力。

周義連表示，此項計畫吸引超過800名民眾報名，經徵選後，已有50名於20日上工，其餘150名則預計在5月4日開工，錄取名單將於30日於職訓就服中心網站公告，歡迎民眾上網查詢。

(中時 )