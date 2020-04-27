立法院國防外交委員會上週三在國民黨主席兼立委江啟臣臨時提案下，通過針對敦睦艦隊官兵染疫案成立「調閱小組」；民進黨立委羅致政等人今早以人數優勢通過復議，刪除藍委原提案由國防部提供航舶日誌等文字，僅同意成立調閱小組。國民黨在臉書粉專嘲諷綠委防疫調查，有如「老師上課點名沒到要扣分，不但沒有檢討自己，還反過來責怪老師點名沒先通知的那一種同學。」

國民黨上週三趁綠委紛紛離席國防外交委員會，通過成立調閱小組的臨時提案。國民黨粉專貼上羅致政今發言的影片，指國民黨在委員會臨時提案雖符合議事規則，但沒事先預告知其他關心此案的委員，是「違反慣例」。

國民黨說，敦睦艦隊官兵染疫，國防部前後說詞反覆，讓國人暴露在感染的風險中，為了瞭解感染來源，上週三國防外交委員會國民黨委員提案要求成立「調閱小組」，也提案請國防部提供相關文件，並特別強調「涉及保密部分，請國防部依照保密相關規定辦理」，當時國防部均未有反對意見，兩案都經表決通過。

對於無黨籍立委林昶佐質疑藍委呂玉玲、吳斯懷調閱敦睦艦航跡圖，動機「不單純」；國民黨說，「不能調閱機密」是完全的外行話，立法院監督的內容原本就經常涉及機密，甚至召開「機密會議」，例如去年3月審查潛艦國造案時為了確保會議資料不外洩，還要求立委交出手機統一保管。

國民黨小編說，這些秘密如果不是為了「監督政府」，立委完全不想知道，因為未來只要發生「洩密事件」，立委都變成可能的「洩密人員」，要承擔「一年以上七年以下有期徒刑」，一不小心遭人構陷，不但立委位置不保，還要面對徒刑。如果不是為了監督政府，誰想知道這些國家機密？

有些立委整天喊著別人會洩密，民進黨在執政，法務部都是民進黨的，動不動就喊著別人會洩密，結果洩密的都是民進黨「自己人」！如果這些是機密，小編反問民進黨「自己人」洩密，你們辦不辦？

國民黨還在貼文列出綠委王定宇「考察法國的機密行程中打卡」、「獨家洩密敦睦艦案多出近19天『額外航程』是有重要機密任務」的新聞連結為佐證。

國民黨另貼出「敦睦艦隊19天機密行程曝光，最遠接近新加坡」的新聞連結，直指「艦隊去了哪裡現在算是機密嗎？」上週三立法院就已經通過成立調閱小組，要求了解艦隊去了哪裡，隔一天國防部就公布了相關資料，新聞報導就在這裡。

有關艦隊去哪跟防疫有什麼關係？國民黨說，當然有很大的關係！調查到現在，我們還不知道官兵是在台灣染疫，還是在國外染疫？在台灣染疫就必須追出這些未被檢測到的疫情黑數。在國外染疫，知道在何處染疫，除了可以推測出傳染途徑之外，政府還要向民眾說明「為什麼必須要讓敦睦艦隊前往該地？」敦睦艦隊因為「重要的行程」而染疫，那還情有可原，如果是胡亂「趴趴走」，還帶著病回來，國人能接受嗎？

(中時 )