新冠肺炎疫情尚未退燒，台灣又面臨五一勞動節連假出遊潮，交通部公布一款全台手機APP，可查詢全台234處出遊景點的人潮數量，避免遊客群聚，台南市被列出27處查詢景點獨占鰲頭，台南市長黃偉哲27日砲轟中央此舉在喊狼來了，結果「狼沒來，郎（人）也不來了」。

五一勞動節3天連假在即，為了防止風景區遊客人潮群聚，交通部剛公布一款「1968」手機APP，提供全台234處景點供使用者隨時查詢人潮多寡，黃偉哲27日在與「防疫安心上工計畫」的勞工餐敘時，對台南市被中央列出27處查詢景點，高居全台之冠感到不滿。

黃偉哲直言，台南市在清明連假被公布4處人潮警示風景區已受委屈，事實上這些地方查證人潮都不多，這次連假前，又被公布27處風景區查詢熱點，他擔心這些景點又被標籤化，造成風景區在連假時小貓兩三隻，地方的商家會叫苦連天。

中央一直在喊狼來了，可是狼沒來，郎（人）也不來了」黃偉哲對中央公布各縣市查詢景點的數量感到不解，他表示，台北市確診人數100多人，卻僅被公布4處查詢風景區，台南市確診16人，卻被公布27處查詢風景區，痛批標準在哪？到底哪裡比較危險？甚至質疑「難道中央看台南不順眼？」

中央在清明連假期間對各景點的人潮估算，是依據各手機基地台查詢到的資料，黃偉哲表示，基地台查詢到的人數不能代表風景區的人數，實際上台南市各風景點採實名制登記進入，可證明人潮不多。

台南市觀旅局表示，因應五一連假，台南市各景點會做好防疫措施與人流管控，夜市部分也持續宣傳與要求遊客戴口罩與保持安全距離。

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影片：https：／／youtu.be／LBxq1ifA4Z0

(中時 )