將投資型壽險賣給70歲以上阿公阿嬤，金管會認為不洽當。金管會主委顧立雄27日表示，投資型壽險的「危險保費」會隨年齡大幅增加，即年齡越高、保費比年輕人貴很多，恐會造成高齡保戶投資帳戶資金被危險保費扣光，損及投資本金，這樣即可能是沒有清楚了解客戶需求、不合乎招攬辦法。

立委吳秉叡27日在財委會質詢時表示，最近協助處理民眾陳情案，新冠肺炎疫情期間基金淨值往下走，投資型保單很多是連結基金與債券，恐會侵蝕到本金，吳秉叡指出投資型保單恐會是雙卡風暴、雷曼兄弟債及TRF（目標可贖回遠期契約）後的新風暴，提醒金管會應預先提防，並要求70歲以上投保投資型保單要錄音錄影的措施，應調降年齡或全部投資型保單投保都要錄音錄影。

顧立雄回應，投資型保單連結相關基金或債券，會看是否產生違約狀況，但保單投資帳號收益本來就依淨值波動來決定價值。會要求銷售單位及保險公司做好KYC（了解客戶）、KYP（了解商品適合度）。

吳秉叡進一步指出，有些高齡者其實是因為保險有豁免遺產稅，投保目的是想避遺產稅，但因理專勸說，最後買了投資型壽險，卻沒想到年紀越大、危險保費扣得越多，每月都要付固定費用，帳戶被「扣到不夠扣」。

顧立雄對此表示，投資型壽險的危險保費會隨著年紀越高、保費就被拉高，金管會才會要求投資型保單在銷售時要全程錄音，且要注意商品適合度及充份認識客戶，70歲老人家若要買投資型保單，是不是應推薦比較適合的投資型年金險，若保險公司或銷售單位沒有作好KYC或KYP，就是不合乎招攬辦法。

顧立雄亦強調，金管會近期對投資型保單行銷已作很多保護保戶措施，如不得勸誘保戶貸款買保單；銀行部門間訊息互通，讓理專知道客戶財務力作不當推銷，已裁罰很多個案，都是要防範投資型保單的不當銷售，同時也會透過當事人陳情，請保險局相關去釐清相關保險公司或人員是否有疏失。

至於是否還要將錄音錄影的年齡降低，顧立雄回應「可以來研議看看」。

(工商 )