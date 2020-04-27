李寶英和劉智泰主演的韓劇《花樣年華-生如夏花》周末開播，首集在有線電視台開出平均收視5.4%，最高收視率達6.5%，是同時段有線電視收視第一名，更登上韓國入口網站NAVER熱搜榜，而女主角李寶英的凍齡外貌也成為觀眾焦點。

男星李泰成在劇中飾演大學時期就暗戀李寶英的朱英宇，這是兩人繼《愛情萬萬歲》後，時隔9年再度合作，李泰成日前也在IG曬出兩人今昔合照，大讚李寶英是「當時和現在都沒有變化的防腐劑美貌」，現年41歲的李寶英和9年前幾乎零變化。

在前兩集中，李寶英和劉智泰曾在大學有過一段美好戀情，不知何由分開多年未聯絡，沒想到兩人的兒子竟就讀同一所學校，還在校園發生紛爭，趕往學校處理此事的兩人因此重逢。談到彼此角色的魅力，劉智泰認為李寶英飾演的尹智秀有著「讓人憐憫的美麗」，直說是「想把她抱在懷裡、好好守護的那種感覺」。李寶英則笑稱劉智泰飾演的韓在炫是「呆萌美」，「他經常在智秀面前展現呆萌的一面，因為只有智秀能看到，很有魅力也很可愛。」不過劉智泰認為自己不是「花美男」，而是帥氣類型，還自豪是「肩膀流氓」，高大健壯身材讓人很有安全感。

《花樣年華-生如夏花》故事時間線在1993和2020年交錯進行，講述韓在炫 （劉智泰／珍榮飾）與尹智秀（李寶英／全少妮飾）在大學時期相戀及40多歲時重逢的故事。《花樣年華-生如夏花》每周日、一早上10點在friDay影音獨家跟播。

李寶英新戲《花樣年華-生如夏花》首播收視開紅盤。（圖／friDay影音提供）

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(中時電子報)