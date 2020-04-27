錢櫃KTV26日疑因施工關閉消防設備導致5死意外，北市柯文哲提出4大善後工作，今中午由副市長黃珊珊、消防局局長吳俊鴻帶隊稽查錢櫃SOGO店，傳言練台生董事長打電話給市府關心，黃珊珊表示「沒接到電話」，並說，這麼慘痛的教訓，一定要記取教訓，市府會依法處理。

北市消防局表示，今完成稽查台北市6家錢櫃KTV，本週會針對密閉的營業空間，包括電影院等處所進行檢查，確保設備能正常運作，對於議員質疑，錢櫃KTV為何沒有立即停業？黃表示，強制停業一定要依法，並呼籲業者不要以身試法，任何人都一樣。

黃表示，錢櫃林森店所有設備檢查都合格，但政府沒有辦法每天盯著看，因為施工而便宜行事，才會釀成這次重大傷亡。市府消防局會不定期稽查，特別是疫情當頭，很多業者都在進行整修，都將列為稽查的重點。

黃強調，26日的大火，第一時間設備若能正常運作，灑水設備就能滅火，也不會民眾被濃煙嗆聲，也就不會有如此重大傷亡，任何人都要記取教訓，因為「火不會因為裝修而放過你」。

(中時 )