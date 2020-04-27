加拿大帝國商業銀行(CIBC)發布最新報告表示，若以2008年至2011年全球金融危機為參考依據，可以發現在央行實施「量化寬鬆」政策下，對黃金的前景非常樂觀，因此，CIBC調升今年黃金價至每盎司1725美元，2021年則上看1800美元，並表示：「黃金的上漲趨勢正在重演，投資人值得關注」。

2008年金融海嘯之初，黃金與白銀價格率先下跌，隨後又站上歷史新高1900美元，CIBC分析師Anita Soni認為，「隨著全球各國政府陸續實施刺激經濟政策，黃金價格逐漸走出3月的頹勢，對比2008年金融危機表現，黃金的看漲趨勢似乎正在重演。」

Soni將今明年的金價預估從每盎司1,600美元分別上修至每盎司1,725美元(2020年)與1,800美元(2021年)，此外，她也將2022年的預估價格，從1500美元調高至1600美元，長期估價則維持在1400美元/盎司。此前，美國銀行也以「聯準會無法印金」為題，認為隨著各國瘋狂印鈔，並長期維持低利環境，將持續擴大資產負債表，看好黃金的「保值」功能推升其後市，將18個月目標價一口氣拉高至3000美元。

上周五(24日)交易，黃金期貨稍微回吐漲幅，6月黃金期貨收跌0.6%，達每盎司1735.6美元。市場分析師卡爾納尼(Chintan Karnani)表示，「市場對疫情的擔憂看似減緩，讓樂觀情緒逐步升溫，金價也因此出現修正，不過，目前金價下跌只是修正，但若續跌至周二，可能就會有短期看跌階段。」

(中時電子報)