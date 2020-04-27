國巨(2327)上周獲美國主管機關核准合併基美，法人預估，國巨可望第3季完成收購，今年營運有望逐季成長，加上日本村田製作所富山廠區傳員工確診新冠肺炎，生產暫停作業，今天國巨盤中股價強勢漲停，帶動被動元件各股價全面大漲。

美國海外投資委員會(CFIUS)上周通過國巨合併基美，法人認為，國巨有機會自今年第3季完成收購案，並於今年第3季就認列基美營收，國巨今年營運可望逐季成長，而美系外資也維持力挺國巨，給予「加碼」評等，目標價495元。

除合併基美進度順利，日本村田富山廠區有員工感染武漢肺炎，考量員工健康安全，日本村田25日到26日相關據點將暫停作業並進行消毒，也成為今天國巨及被動元件個股走高的推手。

在國巨強勢漲停帶動下，奇力新(2456)、華新科(2456)、信昌電(6173)、興勤(2428)、禾伸堂(3026)及勤凱(4760)等被動元件同步收高。

(時報資訊)